Présents depuis le lancement du jeu, les tigres ne garderont plus le trésor du Fort cette saison. Après 30 ans de bons et loyaux services, les félins prennent leur retraite. "Nous sommes très soucieux et attentifs au bien-être des tigres mais également des autres animaux présents sur le Fort. Nous sommes tout aussi attentifs à nos téléspectateurs et nous avons constaté une évolution des mentalités quant à la présence des tigres dans Fort Boyard," a expliqué ALP, la société qui produit l’émission, en février dernier.