Formyfit : quand un sportif crée une appli de forme personnalisée !

Son idée, Laurent l'a eue grâce à son expérience personnelle. Sportif de haut niveau - 6 "Ironman" et 3 marathons - il s'est entraîné trop fort et trop vite. Aussi, il faut bien constater que le bilan sportif des jeunes n'est pas brillant : 85% des jeunes de 12 à 18 ans se trouvent en-dessous du niveau d'exercice prescrit par l'Organisation Mondiale de la Santé. Des cas de plus en plus nombreux de diabète notamment sont trop souvent constatés. Son appli, mise au point avec des sportifs de haut niveau, a été validée scientifiquement. Elle est notamment destinée aux écoles. Le but est de seconder les profs de gym qui peuvent plus facilement connaître le niveau des élèves et ainsi adapter leur cours. Mais chacun peut l'employer à titre personnel pour faire son propre bilan et commencer un entraînement à la carte : pour maigrir, pour se remettre en forme, etc.