Formule E : Wehrlein remporte le deuxième E-Prix de Diriyah, Vandoorne prend une pénalité et termine 20e

Pascal Wehrlein (Porsche) s’est imposé lors de la 3e course du championnat du monde de Formule E à Diriyah, en Arabie saoudite. Il prend la tête du classement général.

Dès le départ, Evans (Jaguar) prend la première place à Hughes (McLaren) au bout de la première ligne droite alors qu’il était côté sale de la piste. Vandoorne (DS Penske) est 9e après le 1er tour. Le Belge a perdu une place.

Au 10e tour, Hughes reprend les commandes, mais se fait rapidement dépasser par Rast (McLaren). Evans est 2e. Stoffel a perdu une place et est 10e. La course commence à s’animer grâce au mode attaque. Rast en tête tente de prendre de l’avance. Wehrlein et sa Porsche en profitent pour remonter et rapidement prendre la 2e place de cet E-prix.

Au 16e tour, Wehrlein passe à l’attaque et se rapproche de Rast et le dépasse au tour suivant.

Alors que tout se passe bien, au 27e tour, la safety car fait son entrée. Les écarts sont réduits à néant et la course est relancée.

Si la course se prolonge d’un tour suite à la safety car, cela ne va rien changer. Bird (McLaren) et Rast tentent des attaques devant, mais Wehrlein remporte la course, son 2e succès en 24h et prend la tête du classement général. Stoffel Vandoorne prend finalement une pénalité et il prend la 20e place.