Formule E : victoire de Di Grassi à Londres, Vandoorne termine 4e après une belle remontée et file vers le titre

Parti depuis la 13e position après s’être loupé lors des qualifications, Stoffel Vandoorne (Mercedes) a limité la casse ce dimanche lors de la deuxième course de l’ePrix de Londres. Mieux, le Belge a réalisé une magnifique remontée pour terminer à la quatrième place. C'est le Brésilien Lucas Di Grassi qui s'est imposé. Le pilote Venturi remporte ainsi sa première course de la saison. Jake Dennis (Andretti), vainqueur la veille devant Vandoorne, et le Néerlandais Nyck de Vries (Mercedes) complètent le podium.

Stoffel Vandoorne est désormais dans un fauteuil à deux courses de la fin du championnat du monde de Formule E. Le pilote Mercedes compte 185 points devant Mitch Evans (149) et Edoardo Mortara (144). C'est à Séoul, en Corée du Sud, que le Belge pourrait être sacré le 14 août prochain.