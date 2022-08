Formule E : Vandoorne champion du monde dès ce samedi ? Suivez la 1e course de Séoul (Direct vidéo 8h40)

Pour la première fois de son histoire la Formule E débarque en Corée du Sud. Séoul accueille en effet les deux dernières manches de la saison 2022 et sera le théâtre de l’explication finale pour le titre mondial. Notre compatriote Stoffel Vandoorne entame cette dernière ligne droite dans le costume de leader du championnat et semble en très belle position pour décrocher le titre de champion du monde. Après 14 des 16 manches de la saison, le pilote Mercedes possède 36 points d’avance sur Mitch Evans, son plus proche poursuivant et 41 sur Edoardo Mortara.



Stoffel pourrait déjà être titré au terme de la course de ce samedi. Pour maintenir ses chances de titre, Evans doit marquer 7 points de plus que Vandoorne, quant à Mortara, il devrait inscrire 12 unités de plus que notre le Belge.



Pour l’emporter il faudra en tout cas affronter une météo que l’on annonce très incertaine et capricieuse et un tracé que les pilotes ne connaissent que via le simulateur.