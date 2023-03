Formule E – Vandoorne 6e de l’E-Prix de Sao Paulo, victoire d’Evans après une course débridée

Le Néo-Zélandais Mitch Evans (Jaguar TCS Racing) est sorti victorieux d’une course à rebondissement palpitante samedi lors de l’E-Prix de Sao Paulo, 6e manche du championnat du monde de Formule E 2023. Parti en pole, Stoffel Vandoorne (DS Penske) a dû se contenter de la 6e place.

Le Belge, champion du monde en titre et en pole pour la première fois de la saison, a pris un très bon départ et gardé la tête pendant la moitié de la course.

Vandoorne s’est en effet bien défendu face aux attaques d’Antonio Felix Da Costa (6e tour) et de Mitch Evans (14e tour) alors que la Safety Car a fait une première apparition sur la piste.

Les activations du mode attaque, le retour en piste de la safety car et les différents choix stratégiques ont bouleversé la course dans sa deuxième moitié.

Alors que les dépassements s’enchaînaient à un rythme fou et qu’on peinait à s’y retrouver, Vandoorne a progressivement perdu des positions.

Le pilote DS Penske a oscillé entre la 3e et la 6e position, qu’il a finalement conquise au bout de 35 tours. Dans le dernier tour, il a donc observé la superbe bataille pour la victoire qui a vu Evans émerger sur le fil face à Nick Cassidy et Sam Bird. Antonio Felix Da Costa a pris la 4e place devant Jean-Eric Vergne et Vandoorne. L’Allemand Pascal Wehrlein a fini 7e et conserve la tête du championnat du monde avec 86 points, 24 de plus que Jake Dennis, contraint à l’abandon. Stoffel Vandoorne passe de la 13e à la 11e place et compte 22 points.

Les deux prochains E-Prix de la saison sont prévus à Berlin, les 22 et 23 avril prochain.