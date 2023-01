Formule E : Vandoorne 10e du 1er E-Prix de la saison au Mexique, victoire pour Dennis

Le Britannique Jake Dennis (Avalanche Andretti) a dominé l’E-Prix du Mexique, 1ère manche de la saison de Formule E, samedi à Mexico. Il s’est imposé avec une large avance devant Pascal Wehrlein et Lucas Di Grassi. Champion du monde en titre, Stoffel Vandoorne a dû se contenter de la 10e place.

Vandoorne, qui défend désormais les couleurs de l’équipe DS Penske, n’a pas brillé en qualifications et s’est élancé depuis la 14e place sur la grille. Embourbé dans le ventre mou du peloton, le pilote belge est toujours resté en dehors du top 10 durant cette course mais s’y est hissé in extremis dans le dernier tour en grappillant deux places.

Marqué par l’intervention de la Safety Car à trois reprises, l’E-Prix du Mexique a été prolongé de cinq tours par la direction de course. Cela a contribué à entretenir le suspense pour le podium alors que les deux premières places, celles de Jake Dennis et Pascal Wehrlein, ne faisaient plus aucun doute.

En difficulté, le poleman Lucas Di Grassi a défendu bec et ongles sa troisième place de la grosse pression appliquée André Lotterer et Jake Hughes. Mission accomplie pour le Brésilien qui a assuré le podium devant ses deux poursuivants.

Les deux prochaines manches de la saison sont prévues les 27 et 28 janvier prochains en Arabie Saoudite sur le circuit de Diriyah.