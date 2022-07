Formule E : suivez la deuxième course à Londres, Dennis en pole, Vandoorne partira 13e (LIVE vidéo 15h50)

Stoffel Vandoorne entamait le week-end londonien en tête du championnat avant les deux courses dans la capitale anglaise.

Ce samedi, le Belge a terminé deuxième derrière le Britannique Jake Dennis (Andretti) qui s'est imposé à domicile. Vandoorne (Mercedes) a donc augmenté son avance au championnat suite aux mauvaises performances de ses rivaux Jean-Eric Vergne (DS-Techeetah), 13e, et Edoardo Mortara (Venturi), 19e. C'est le Néo-Zélandais Mitch Evans (Jaguar) qui est désormais le dauphin du Belge. Au championnat, Vandoorne compte désormais 173 points devant Evans (147), Mortara (144) et Vergne (128).

Ce dimanche, Vandoorne va donc tenter de continuer sur sa lancée mais la tâche sera plus ardue. Le Belge n'a pas réussi une grande séance de qualifications en réalisant le 7e chrono du groupe A et partira de la 13e position. Le Le Britannique Jake Dennis a été le plus constant dans les duels et partira donc une nouvelle fois en pole à domicile.

La course est à suivre dès 15h50 sur Auvio.