Formule E : Stoffel Vandoorne sur sa lancée lors du deuxième E-Prix de Diriyah ? (Qualifications en LIVE vidéo)

Au lendemain de la victoire de Nyck de Vries devant Stoffel Vandoorne et d'un retentissant doublé pour l'équipe Mercedes-EQ, les 22 animateurs du Championnat du Monde de Formule E sont de retour sur le circuit de Diriyah, en Arabie Saoudite, pour y disputer un deuxième E-Prix en l'espace de 24 heures. Nous vous proposons de vivre la séance de qualification (13h30) et la course (17h50) en direct sur Auvio !

Auteur de la pole position vendredi au terme d'une séance de qualification au nouveau format très attractif (deux groupes de 11, avant des confrontations directes en quarts de finale, demi-finales et finale), Stoffel Vandoorne a perdu la tête du premier E-Prix de la saison en se loupant au moment d'activer son second "Attack Mode". Une erreur "stupide", selon le pilote belge, qui a permis à son coéquipier Nyck de Vries, Champion du Monde en titre, de prendre les devants et de s'imposer pour la deuxième fois à Diriyah.

Un peu déçu à l'arrivée, Stoffel Vandoorne sait pourtant qu'il a réalisé une très belle affaire dans la lutte pour le titre, puisqu'il a inscrit 21 points (3 pour sa pole position, 18 pour sa deuxième place) et qu'il ne pointe qu'à quatre longueurs de son coéquipier, alors que d'autres prétendants à la couronne mondiale sont rentrés bredouilles de ce premier rendez-vous.

Ce samedi, le schéma sera identique à celui d'hier, et les pilotes Mercedes, dont la Silver Arrow affichait un très bon rythme en course comme en qualifications, auront à nouveau un très beau coup à jouer avant de prendre la direction du Mexique, où le troisième E-Prix de la saison se déroulera le 12 février.