Formule E : Stoffel Vandoorne et DS Penske, des "outsiders" ambitieux en 2024 malgré les fausses promesses de la Gen3

L'équipe DS Penske a officialisé ce jeudi son duo de pilotes en vue de la prochaine saison du Championnat du Monde de Formule E, qui débutera au Mexique en janvier 2024. Le Français Jean-Eric Vergne et le Belge Stoffel Vandoorne seront toujours, sans surprise, au volant des DS E-TENSE FE23 de la formation franco-américaine.

La saison 2023 - la 9e de l'histoire de la discipline, la première de la nouvelle monoplace, la Gen3, plus légère et plus puissante - n'a pas été simple pour DS Penske, souvent incapable de rivaliser avec les équipes qui disposaient des powertrains Porsche et Jaguar.

"On savait qu'en démarrant ce nouveau projet ensemble, avec DS Performance et Penske Autosport, tout n'allait pas être évident au début, souligne Stoffel Vandoorne. Cela a pris un peu de temps, mais maintenant, nous avons un an d'expérience tous ensemble, et j'espère que nous serons en mesure de nous battre pour les titres mondiaux. JEV et moi, on a déjà eu la chance de remporter ce championnat, et il n'y a rien de tel ! C'est notre objectif, nous avons tous les ingrédients pour y parvenir. On sait ce qui nous manque, et là où on doit s'améliorer. Le règlement a été gelé pour deux saisons et ne changera pas en 2024, on ne peut pas toucher au hardware, mais on peut progresser au niveau du software. On pense qu'on peut faire un bon pas en avant et résoudre quelques problèmes rencontrés la saison dernière. On doit gagner un peu de performance, on n'a pas besoin de beaucoup plus, 2 ou 3 détails peuvent avoir un impact énorme sur le résultat final."

"Nous sommes là sur le long terme, et j'ai confiance en la capacité de cette équipe de nous donner la voiture qui nous permettra de lutter pour le titre, enchaîne JEV. Tout le monde veut gagner, et entre le rêve et la réalité, on ne fait pas ce qu'on veut ! Cette année, nous serons clairement les outsiders. On verra après les premières courses ce qu'on peut viser."

En 2023, ceux qui menaient la course ont souvent été désavantagés, car ils dépensaient plus d'énergie que les pilotes présents dans leur sillage. Cela a créé des situations assez bizarres en course, avec certains pilotes qui se laissaient volontairement dépasser pour économiser de l'énergie. Sera-ce toujours le cas en 2024 ?

"Oui, c'est sûr à 100% !, affirme Stoffel Vandoorne. Et ce sera peut-être même encore pire. La Gen3 n'est toujours pas une voiture que j'apprécie. On nous a promis une voiture 3 à 5 secondes plus rapide sur un tour que la Gen2, et on a vu que ce n'est pas le cas. Alors que la voiture dispose de 100 kW de plus, et qu'elle a 80 kg de moins ! Ce n'est pas du tout ce qu'on attendait. La performance de cette voiture, c'est une réelle déception. Le grip des pneus est bien trop faible pour le moment. Nous voulons des voitures plus performantes, de plus belles courses, et plus propres. Cela a été trop chaotique en 2023. On veut reprendre du plaisir dans la voiture. Cela passe par les pneus notamment, avec plus de grip, on pourrait effectivement aller 4 ou 5 secondes plus vite au tour sur les circuits urbains, et on aurait l'impression d'être à bord d'une fusée !"

"J'approuve ce que dit Stoffel, rebondit Jean-Eric Vergne. On a une seule spécification de pneu disponible, mais elle ne fonctionne bien ni sur une piste sèche, ni sur une piste humide. J'espère que les décideurs vont comprendre qu'on a besoin d'un bon pneu slick et d'un bon pneu "pluie", cela ne changerait pas grand-chose à la philosophie du championnat. Cela aurait une répercussion énorme sur le grip de la voiture, et celui qui mène la course ne voudrait pas se débarrasser de la tête, comme on l'a vu à Berlin ou Portland la saison passée, parce que ceux derrière lui gagnaient 20% d'efficacité en termes de gestion de l'énergie en suivant. Stoffel a mené la moitié de la course à Sao Paulo, et il n'a même pas pu terminer dans le Top 5 ! Le package aéro doit changer également, il y a beaucoup trop de traînée, et quitte à le faire, autant nous donner plus d'appuis ! Cela rendrait ces voitures beaucoup plus rapides, c'est ce qu'on veut tous. Malheureusement, ce ne sera pas pour 2024. Il faudra s'en accommoder et essayer d'être plus malins que les autres."

Il faudra donc attendre l'évolution de la Gen3, la Gen3 Evo, qui devrait disputer les saisons 2025 et 2026, pour assister à des changements de grande ampleur.

Dernière chose qui concerne le calendrier : pour l'instant, un clash de dates existe entre le Championnat du Monde de Formule E et le Championnat du Monde d'Endurance, le WEC, auquel participeront également les deux pilotes DS Penske avec Peugeot Sport : le 11 mai, il y aura, d'un côté, un E-Prix à Berlin, et de l'autre, les 6 Heures de Spa.

Une solution sera sans doute trouvée, mais Stoffel Vandoorne et Jean-Eric Vergne tiennent tout de même à préciser quel championnat serait privilégié si ce n'était pas le cas.

"Plus de la moitié des pilotes du plateau en FE est également active en WEC, lancent-ils en cœur. Notre priorité, c'est DS Penske et la Formule E. Ces deux programmes sont complémentaires, j'espère qu'ils trouveront un moyen d'éviter ce clash, les deux championnats seraient perdants si ce n'était pas le cas. Et puis, on peut facilement disputer les 6 Heures de Spa avec seulement deux pilotes. C'est plus compliqué pour les pilotes qui donnent la priorité au WEC, et qui seraient donc remplacés par des rookies ou des réservistes. On veut éviter ça à tout prix."