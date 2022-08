Formule E : Stoffel Vandoorne champion du monde, les chiffres d’un incontestable sacre

La régularité, arme principale de Vandoorne pour coiffer la couronne. Le Belge a géré ses courses avec en permanence le titre dans un coin de la tête quand ses adversaires principaux tiraient la langue. C’est ce que le pilote Mercedes nous confirmait encore il y a quelques jours : "Je me suis plusieurs fois retrouvé dans des situations où il ne fallait pas prendre de risques, ne pas être trop gourmand en voulant aller chercher la victoire, lorsque mes concurrents directs étaient en difficulté. Je n’ai gagné qu’une course cette saison, mais j’ai signé sept podiums (ndlr : huit après celui de ce dimanche). C’est certain j’aurais pu engranger plus de victoires en prenant un peu plus de risques, mais honnêtement, je préfère gagner le championnat. Aujourd’hui je suis beaucoup plus mature et on a beaucoup plus d’expérience en tant qu’équipe."