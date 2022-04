Formule E Rome : Une nouvelle pole position pour Stoffel Vandoorne ? (Qualifications en direct vidéo 10h30)

Après deux mois d'interruption, le Championnat du Monde de Formule E est de retour ce week-end avec, au programme, deux E-Prix disputés dans les rues de Rome. Ce dimanche, nous vous proposons de vivre en direct vidéo sur Auvio la deuxième séance de qualification dès 10h30, alors que le second E-Prix sera à vivre à partir de 14h55.

Samedi, Stoffel Vandoorne (Mercedes-EQ Formula E Team) a signé la pole position - la septième de sa carrière en Formule E, la deuxième à Rome - et a terminé à la troisième place du quatrième E-Prix de la saison remporté en surclassement par le néo-Zélandais Mitch Evans (Jaguar Racing). Ce rendez-vous a souvent souri au pilote belge, qui a signé à Rome son premier podium (avec HWA en 2019) et sa deuxième et dernière victoire à ce jour en Formule E (2021).

Sur ce tracé long et très technique, Stoffel Vandoorne tentera une nouvelle fois de se qualifier pour les duels ce dimanche matin au volant de sa Flèche d'Argent électrique.

Grâce aux 18 points récoltés samedi, SV est remonté à la deuxième place du championnat avec un bilan de 46 unités. Il n'accuse plus que trois longueurs de retard sur le Suisse Edoardo Mortara (Venturi Racing), septième samedi.