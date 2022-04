Formule E Rome : Stoffel Vandoorne de retour sur les terres de sa dernière victoire (Qualifications en direct vidéo 10h30)

Après deux mois d'interruption, le Championnat du Monde de Formule E est de retour ce week-end avec, au programme, deux E-Prix disputés dans les rues de Rome. Ce samedi, nous vous proposons de vivre en direct vidéo sur Auvio la première séance de qualification dès 10h30, alors que le premier des deux E-Prix sera à vivre à partir de 14h45.

Stoffel Vandoorne (Mercedes-EQ Formula E Team) a remporté la dernière course disputée dans la capitale italienne. Ce rendez-vous a d'ailleurs souvent souri au pilote belge, qui a signé à Rome son premier podium (avec HWA en 2019), une pole position (2021) et sa deuxième et dernière victoire à ce jour en Formule E (2021).

Sur ce - long - tracé légèrement modifié depuis la saison passée, Stoffel Vandoorne tentera une nouvelle fois de se qualifier pour les duels ce samedi matin (il était en pole position du premier E-Prix de la saison, à Diriyah, avant de terminer à la deuxième place derrière son coéquipier Nyck de Vries) au volant d'une Flèche d'Argent généralement très performante ici.

Sur le point de terminer à la cinquième place lors du dernier rendez-vous à Mexico avant de se faire percuter par la Venturi de Lucas di Grassi, SV pointe actuellement à la cinquième place du championnat malgré ces gros points qui se sont envolés. Il accuse quinze longueurs de retard sur le leader actuel, le Suisse Edoardo Mortara (Venturi Racing).