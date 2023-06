Formule E : Pascal Wehrlein remporte le 1er E-Prix de Jakarta, Vandoorne quatrième

Le Championnat du Monde de Formule E est de retour en Asie ce week-end avec, au programme, deux E-Prix disputés à Jakarta, la capitale de l’Indonésie. Et la première course a été largement dominée et remportée par Pascal Wehrlein. Alors que Max Gunther était parti en pole et a assez rapidemnt perdu la tête, le pilote Porsche Forma E Team a pris des risques en restant en tête pendant la quasi intégralité des tours de piste indonésiens. Jake Dennis a pris la deuxième place, devant le poleman du jour.

Stoffel Vandoorne (DS Penske), parti en cinquième position mais auteur d'un bon départ, a finalement terminé en quatrième position. Le Belge a fait le choix d'utiliser ses modes attaques assez rapidement dans la course mais il n'est pas parvenu à monter sur le podium.

Notons deux accrochages dans cette course, un petit accrochage entre Nick Cassidy et Jean-Eric Vergne après une vingtaine de tours. Et puis, un peu plus embêtant encore, l'incident entre les deux Jaguar, Sam Bird et Mitch Evans se sont encore accrochés. Faisant perdre de précieux points au classement à Evans, vainqueur à Jakarta l'an dernier.

Le deuxième E-prix de Jakarta se déroulera ce dimanche à 10h et sera évidemment à suivre sur Auvio!