Formule E : Nick Cassidy s’impose à Portland, Stoffel Vandoorne 13e

Les pilotes de Formule E étaient de retour aux affaires ce week-end, trois semaines après les deux dernières courses à Jakarta, pour disputer la 12e manche du Championnat du monde qui se déroulait pour la première fois de son histoire à Portland, aux États-Unis.

Alors qu’on s’attendait à une course spectaculaire, les pilotes ayant réalisé des records de vitesse en qualification (Mitch Evans a atteint les 276,6 km/h) sur le circuit routier permanent de Portland, la course a fait pschitt…

Sur un tel circuit, où de hautes vitesses peuvent être atteintes, il était évident que les batteries allaient se vider plus vite. Tous ont alors volontairement décidé de rouler plus lentement pour consommer le moins d’énergie possible. Comme à Berlin, en avril dernier, aucun pilote n'a voulu prendre la tête de la course.

Après une première moitié de course loin d’être passionnante, les pilotes se sont enfin lâchés et c’est finalement Nick Cassidy (Envision) qui l’a emporté devant Antonio Félix da Costa (Porsche) et Jake Dennis (Andretti).

De son côté, Stoffel Vandoorne a terminé en 13e position. Parti de la ligne des puits après avoir reçu une pénalité, à l’instar de son coéquipier Jean-Éric Vergne, le Belge n’est pas parvenu à marquer des points.

Au classement, Dennis s’empare de la tête avec 154 points, un point de plus que Cassidy, le vainqueur du jour. Premier avant la course américaine, Pascal Wehrlein descend sur la dernière marche du podium (136).