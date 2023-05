Formule E : Nick Cassidy remporte le prestigieux E-Prix de Monaco, Stoffel Vandoorne 9e

Nick Cassidy (Envision Racing) a remporté le prestigieux E-Prix de Monaco, neuvième épreuve du champion du monde de Formule E, disputé sur le tracé emprunté par la F1 samedi.

Déjà vainqueur du dernier E-Prix, à Berlin, le Néo-Zélandais s’est imposé devant Mitch Evans (Jaguar TCS Racing) et Jake Dennis (Avalanche Andretti).

La course s’est terminée derrière la voiture de sécurité après un accrochage entre deux pilotes. Nico Müller a été contraint à l’abandon (ABT Cupra), à l’instar d’Edoardo Mortara (Maserati MSG) six tours plus tôt.

Vainqueur de l’E-Prix de Monaco en 2022, sa troisième et dernière victoire en FE, le Belge Stoffel Vandoorne est parvenu à accrocher les points en terminant en 9e position.

Son séjour monégasque avait pourtant mal débuté. En effet, tous ses chronos ont été annulés pendant la séance qualificative, la faute à une pression de pneu non réglementaire. Le pilote DS Penske a donc été contraint de s’élancer depuis la 21e et avant-dernière position.

Grâce à sa victoire, la deuxième de la saison, Nick Cassidy s’est emparé de la tête du classement avec 121 points. Le Néo-Zélandais compte 21 points d’avance sur l’Allemand Pascal Wehrlein (Porsche) et 26 sur le Britannique Jake Dennis (Avalanche Andretti).

En cinquième position, derrière Evans, on retrouve Jean-Eric Vergne, coéquipier de Vandoorne, qui a réalisé une fantastique remontée ce samedi, terminant 7e après s’être élancé depuis la dernière position.