Formule E : Mitch Evans remporte l'E-Prix de Berlin, Vandoorne contraint à l’abandon

Le départ de la course se déroule de façon très propre, Ticktum auteur d’un départ canon chipe la première place à Buemi, Vandoorne recule d’une position et passe quatrième mais pas de quoi s’inquiéter.

La course est très mouvementée, très rythmée. La piste est large et les dépassements très nombreux. Après dix tours, Stoffel se retrouve en tête, mais il doit encore passer en mode " attack ". Le chassé-croisé est incessant en tête de course, un véritable jeu de chaises musicales, aucun pilote ne semble vouloir rester trop longtemps en tête pour ne pas y perdre trop d’énergie (tels les cyclistes dans un peloton).

Après une douzaine de tours, la safety car entre en piste en raison des bouts d’ailerons laissés sur le tarmac par Sette Camara et Rast. Ça tombe mal pour Stoffel qui avait enclenché son mode attaque.

À la mi-course, Stoffel Vandoorne est contraint à l’abandon et la safety car entre à nouveau en piste. La voiture du Belge est fortement endommagée. Vandoorne a été littéralement poussé dans le mur par Ticktum, ce qui a eu le don de l’énerver. Les deux pilotes ont dû abandonner la course.

La valse a ensuite continué en tête, Sam Bird, Sebastien Buemi, Mitch Evans… Mais c’est finalement ce dernier qui l’a emporté.

Demain, un deuxième E-Prix se déroulera à Tempelhof. Les mécanos de DS Penske vont devoir s’affairer jusqu’aux petites heures pour remettre la voiture de Stoffel Vandoorne en état.