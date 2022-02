Formule E – Mexique : Stoffel Vandoorne pointe plusieurs favoris, "ce sera une course difficile pour ceux qui veulent jouer la gagne"

Stoffel Vandoorne occupe la troisième place du championnat du monde de Formule E après les deux premières manches disputées en Arabie saoudite il y a 15 jours, et ce samedi, c’est au Mexique qu’il tentera d’aller décrocher sa première victoire de la saison.

Sa Mercedes était la voiture la plus performante fin janvier, elle devrait à nouveau lui permettre de lutter pour la gagne à Mexico. Mais en Formule E, la gestion de l’énergie et la stratégie jouent un rôle déterminant et peuvent rabattre les cartes à tout moment…

"Je suis satisfait des deux premières courses, mais un peu déçu en même temps car de la première course car je finis 2e. J’ai fait une petite erreur qui a eu de grandes conséquences. Mais d’un autre côté, je suis optimiste, la voiture est performante cette saison. Et si le 2e jour, c’était plus difficile, on a marqué des bons points et pour la suite de la saison, c’est de bon augure", commence par expliquer Stoffel Vandoorne à notre micro.

Si tout se passe bien, le pilote devrait encore jouer la gagne ce samedi. Disposant d’une des meilleures voitures et même si le circuit est le même qu’en 2020, il faudra cependant faire attention à bien gérer les différents paramètres.

"La piste est pareille qu’en 2020, pas vraiment de surprises. Ce sera plus au niveau de la gestion du circuit qui sera importante, notamment au niveau de la température. Il fait froid le matin, mais chaud lors de la course. Et puis, il faut faire plus attention à gérer ses pneus, un paramètre qui est plus important encore que la saison dernière. C’est un circuit difficile au niveau management de l’énergie, mais on a une bonne voiture. C’est important de se qualifier devant afin de jouer un rôle dans la course. Il faudra aussi voir la stratégie qu’on va utiliser. Mais ce sera une course difficile pour ceux qui veulent jouer la gagne."

Mercedes est donc favorite ce samedi, mais Stoffel pointe aussi d’autres candidats. "On a eu un bon début de saison et on fait un très bon résultat en Arabie saoudite. Mais ce week-end, en plus de mon équipier, je pointe aussi les Venturi et les Jaguars. Il n’y a pas vraiment un favori, le plateau est élevé et serré."

La troisième épreuve de la saison 8 du Championnat du Monde de Formule E se dispute ce samedi à Mexico City, sur le site qui accueille également le Grand Prix du Mexique de Formule 1. Nous vous proposons de vivre la séance de qualification (18h30) et l’E-Prix du Mexique (22h40) en direct vidéo sur Auvio !