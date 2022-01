Formule E : L’E-Prix de Diriyah en ouverture de la saison 8, Stoffel Vandoorne très ambitieux (LIVE vidéo 13h30)

La saison 8 du Championnat du Monde de Formule E débute ce vendredi en Arabie Saoudite avec, au programme, le premier des deux E-Prix de Diriyah. Suivez la séance de qualification (13h30) et le premier E-Prix de l’année (17h45) en direct sur Auvio !

2022 marque l’arrivée d’un tout nouveau format de qualification : d’abord, les 22 pilotes du plateau sont répartis en deux groupes et ont douze minutes pour se hisser parmi les quatre premiers de leur poule, ce qui leur donne accès aux "duels" à élimination directe, où le plus rapide se qualifie pour le tour suivant (quarts de finale, demi-finales, finale). Le pilote le plus rapide en finale s’élance en pole position de l’E-Prix.

Stoffel Vandoorne (Mercedes-EQ Formula E Team), vainqueur d’un E-Prix en 2021 et recordman de pole positions l’année dernière (trois, une quatrième lui a été enlevée en raison d’une erreur administrative de son équipe), vise le titre cette saison et veut succéder à son coéquipier Nyck de Vries.

Deux fois sur le podium à Diriyah, le pilote belge tentera de récidiver cette semaine et de débuter la saison de la meilleure des manières. Seize E-Prix, disputés dans dix villes différentes, figureront au programme de la huitième saison d’existence de la Formule E.