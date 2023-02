Formule E : Jean-Eric Vergne renoue avec la victoire et remporte le premier e-prix d’Hyderabad, Stoffel Vandoorne 8e

Jean-Eric Vergne (DS Penske) a regoûté avec la victoire en Formule E ce samedi. Le pilote français a remporté la quatrième épreuve du Championnat du Monde de Formule E, le tout premier e-prix disputé à Hyderabad, en Inde. Il s’agit de sa onzième victoire dans la discipline.

Nick Cassidy s’est classé en deuxième position, Sebastien Buemi a pris la troisième place avant d’écoper d’une pénalité (il est finalement 15e), c’est donc Antonio Felix Da Costa qui a finalement complété le podium.

Porsche, qui avait réalisé le doublé lors des trois premières courses de la saison, n’est pas parvenu à rééditer la performance. Parti en pole position, le Néo-Zélandais Mitch Evans (Jaguar Racing) est parti à la faute et a dû abandonner.

Stoffel Vandoorne, parti en 17e position est parvenu à rester dans les points. Il a terminé la course en 8e place à la suite d’une pénalité obtenue pour dépassement des limites de la piste (et de la pénalité de Sebastien Buemi). D’autres "sanctions" pourraient d’ailleurs encore tomber pour plusieurs pilotes, même après cette course.