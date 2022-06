Formule E Indonésie : Stoffel Vandoorne septième sur la grille de l'E-Prix de Jakarta (Direct vidéo 9h50)

Vainqueur de l'E-Prix de Monaco il y a un peu plus d'un mois, Stoffel Vandoorne (Mercedes-EQ Formula E Team) a enchaîné avec deux podiums à Berlin et occupe solidement la tête du Championnat du Monde de Formule E alors qu'on entame la seconde moitié de la saison ce samedi en Indonésie, sur un circuit flambant neuf que tous les pilotes découvrent. Nous vous proposons de vivre le premier E-Prix de Jakarta en direct vidéo dès 9h50 !

Jean-Eric Vergne (DS Techeetah) s'élancera depuis la pole position devant son coéquipier Antonio Félix da Costa. Stoffel Vandoorne partira lui en septième place et tentera de remonter dans la hiérarchie.

C'est un sacré défi qui attend les animateurs du championnat dans la fournaise de Jakarta : ils découvrent un nouveau circuit sur lequel ils n'ont jamais posé une roue, et ne savent donc pas quel sera le niveau de grip ni comment répondront leurs pneus au fil de la journée. Il y a aussi les températures très élevées (plus de 30 degrés), plus rencontrées depuis l'E-Prix du Chili début 2020.

Là aussi, attention aux coups de chaleur dans le cockpit et, surtout, au niveau de la batterie, qu'il faudra penser à ménager... sauf s'il pleut, ce qui est loin d'être impossible à Jakarta, les averses étant fréquentes ces derniers jours.

Avant ce premier E-Prix d'Indonésie, Stoffel Vandoorne (111 points) pointe en tête du Championnat du Monde avec douze longueurs d'avance sur Edoardo Mortara (Venturi Racing), 99 points. Jean-Eric Vergne (DS Techeetah), 98 points, Mitch Evans (Jaguar Racing), 83 points, et Robin Frijns (Envision Racing), 81 points, sont les autres pilotes engagés dans la lutte pour le titre à l'heure actuelle.