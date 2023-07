Formule E : Gros crash et drapeau rouge à l'E-Prix de Rome

Un gros accident a émaillé l'E-Prix de Rome de Formule E samedi dans la capitale italienne. Au 9e tour de l'épreuve, le Britannique Sam Bird est parti à la faute dans un virage et s'est immobilisé en plein milieu de la piste.

Plusieurs pilotes qui arrivaient derrière lui n'ont pas pu éviter l'impact avec sa monoplace. C'est notamment le cas de Sebastien Buemi, sorti d'un virage à l'aveugle pour venir frapper la voiture de Sam Bird. Le choc a accentué le chaos au milieu de la piste, d'autres pilotes sont en effet venus taper un des deux monoplaces ainsi que le mur. L'impact le plus violent est ainsi arrivé quelques instants plus tard entre la voiture de Bird et celle d'Edoardo Mortara.

Avec une majorité de pilotes impactés - dont Stoffel Vandoorne qui a évité le choc de justesse - et des débris partout sur la piste, impossible de ne pas sortir le drapeau rouge. Heureusement, aucun pilote ne semble avoir été blessé lors de cet incident.