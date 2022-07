Formule E – E-Prix de New York : Victoire de Cassidy, Vandoorne 4e malgré un crash

C’est un 11e E prix de la saison complètement fou qui a eu lieu à New-York et qui a vu la victoire de Nick Cassidy. Alors qu’un drapeau rouge est brandi suite à un accrochage dans lequel Vandoorne est impliqué, les commissaires valident les positions. Vandoorne termine donc 4e et fait une belle opération au classement général.

Stoffel Vandoorne avait un beau coup à jouer mais le Belge prend un mauvais départ et se retrouve 4e après le premier virage. Stoffel se bat et tente de remonter. Devant, Cassidy est en tête et résiste à Di Grassi.

Alors qu’il reste moins de 25 minutes de courses, Vandoorne dépasse Buemi et s’empare de la 3e place.

Le Belge décide de passer à l’attaque et enclenche son boost à moins de 18 minutes de la fin de course, mais en vain. Di Grassi résiste et garde sa 2e place. Et alors que son boost est n’est plus actif, le belge parvient quand même à dépasser le Brésilien et reprendre la position qu’il avait lors du départ.

À 12 minutes du terme, Di Grassi tente un dépassement. Vandoorne se fait dépasser par le Brésilien mais également par Frijns et se retrouve à nouveau la 4e place.

La pluie décide de s’inviter sur la course pour le plus grand malheur du Belge qui est pris dans un accrochage avec Di Grassi. Le drapeau rouge est brandi.

Et alors que l’on pensait redémarrer la course, c’est un nouveau rebondissement qui a lieu. Les juges décident de valider le classement avant l’arrêt de la course. C’est donc Cassidy qui remporte le E prix, Vandoorne termine 4e et grignote un point au classement général sur Mortara qui est toujours leader.