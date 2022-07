Formule E, E-Prix de New York : Stoffel Vandoorne en quête de points à Brooklyn (Direct vidéo 14h40)

Le Championnat du Monde de Formule E fait étape aux Etats-Unis ce week-end avec, au programme, deux E-Prix disputés sur le Brooklyn Street Circuit. Ce samedi, la RTBF et Auvio vous proposent de vivre la première séance de qualification (14h40) et le premier des deux E-Prix de New York (18h45) en direct vidéo !

Victime de problème de freins lors de la séance de qualification du dernier E-Prix disputé il y a quinze jours à Marrakech, Stoffel Vandoorne (Mercedes-EQ Formula E Team) a réalisé une course admirable et est remonté de la vingtième à la huitième place.

Une très belle performance qui ne lui a pas permis de conserver la tête du Championnat du Monde, désormais dominé par le Suisse Edoardo Mortara (Venturi Racing), vainqueur au Maroc et à deux autres reprises cette saison !

Le protégé de Jérôme D'Ambrosio, Team Principal de l'équipe monégasque, compte 139 points en tête du classement après dix des seize E-Prix au programme cette saison. Jean-Eric Vergne (DS Techeetah) suit à onze longueurs (128 points), juste devant Mitch Evans (Jaguar Racing), 125 points, et Stoffel Vandoorne, 124 points. Le titre devrait se jouer entre ces quatre hommes, qui devront se départager lors de trois double-headers (New York, Londres et Séoul).

Edoardo Mortara, qui n'a jamais marqué le moindre point à New York, et Stoffel Vandoorne, dont une huitième place est le meilleur résultat ici, ne partiront pas avec les faveurs du pronostic à Brooklyn, où Jean-Eric Vergne a déjà gagné... et a été sacré champion à deux reprises. Mais cette saison, le nouveau système de qualification a rebattu tellement de cartes qu'il ne faut pas trop tenir compte du passé !