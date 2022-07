Formule E, E-Prix de New York : Place à une nouvelle séance de qualification (Direct vidéo 14h40)

Le Championnat du Monde de Formule E fait étape aux Etats-Unis ce week-end avec, au programme, deux E-Prix disputés sur le Brooklyn Street Circuit. Ce dimanche, la RTBF et Auvio vous proposent de vivre une nouvelle séance de qualification (14h40) et le deuxième E-Prix de New York (18h45) en direct vidéo !

Samedi, c'est un onzième E-Prix de la saison complètement fou qui a eu lieu à New York et qui a vu la victoire de Nick Cassidy (Envision Racing). Alors qu’un drapeau rouge a été brandi suite à un accrochage dans lequel Stoffel Vandoorne (Mercedes-EQ Formula E Team) a été impliqué, les commissaires ont validé les positions. Stoffel Vandoorne a donc terminé à la quatrième place et fait une belle opération au classement général.