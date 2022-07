Formule E, E-Prix de New York : Antonio Félix da Costa en pole, Stoffel Vandoorne cinquième sur la grille de départ (Direct vidéo 18h55)

Le Championnat du Monde de Formule E fait étape aux Etats-Unis ce week-end avec, au programme, deux E-Prix disputés sur le Brooklyn Street Circuit. Ce dimanche, la RTBF et Auvio vous proposent de vivre le deuxième E-Prix de New York en direct vidéo dès 18h55!

Le Portugais Antonio Félix da Costa (DS Techeetah) s'élancera en pole position suite à la pénalité infligée au Néo-Zélandais Nick Cassidy (Envision Racing), auteur du meilleur temps en finale des qualifications.

Présent dans le Groupe B des qualifications, Stoffel Vandoorne (Mercedes-EQ Formula E Team) a signé le troisième temps des onze pilotes présents et s'est qualifié pour les quarts de finale. Opposé à Nick Cassidy, vainqueur samedi, SV a à nouveau été battu (cette fois d'un peu plus d'un dixième) par le Néo-Zélandais. Il s'élancera depuis la cinquième place sur la grille de départ.

Dans le Groupe A des qualifications, le leader du championnat Edoardo Mortara (Venturi Racing) a été victime d'un souci sur sa monoplace et n'a pas pu signer de chrono. Il s'élancera depuis la vingtième place sur la grille de départ, alors que Jean-Eric Vergne (DS Techeetah), qui a touché le mur, n'a signé que le huitième chrono et n'accédera pas aux duels. Il partira lui de la douzième place sur la grille.

Samedi, c'est un onzième E-Prix de la saison complètement fou qui a eu lieu à New York et qui a vu la victoire de Nick Cassidy (Envision Racing). Alors qu’un drapeau rouge a été brandi suite à un accrochage dans lequel Stoffel Vandoorne (Mercedes-EQ Formula E Team) a été impliqué, les commissaires ont pris en compte le classement à la fin du tour précédent. Stoffel Vandoorne a donc terminé à la quatrième place et fait une belle opération au classement général.