Formule E, E-Prix de Monaco : victoire de Stoffel Vandoorne devant Evans et Vergne !

Quatrième au départ derrière Mitch Evans (Jaguar), Pascal Wehrlein (Porsche) et Jean- Eric Vergne (DS Techeetah), Stoffel Vandoorne avait une belle carte à jouer au volant de sa Mercedes ce samedi.

Sur un circuit de Monaco où il est toujours difficile d’effectuer un dépassement, les six premiers parviennent à garder leur position après un départ très propre.

La première offensive est signée Wehrlein qui active son mode attaque pour tenter de prendre la tête de la course. Un mode attaque cependant pas toujours efficace sur le Rocher tant le trafic est important dans les rues de la Principauté.

La course bascule à 17 tours de l’arrivée : en tête du E-Prix, la Porsche de Wehrlein connait un souci technique et oblige l’Allemand à abandonner. Tout profit pour Vandoorne qui dépasse Vergne dans la foulée pour prendre la tête de la course.