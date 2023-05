Formule E, E-Prix de Monaco : Stoffel Vandoorne de retour sur les terres de sa dernière victoire (Qualifications en direct vidéo 10h30)

Vainqueur de l'E-Prix de Monaco en 2022, Stoffel Vandoorne est de retour sur les terres de son troisième et dernier succès dans la discipline, ce samedi, à l'occasion de la neuvième épreuve de la saison 2023 du Championnat du Monde de Formule E.

Nous vous proposons de vivre la séance de qualification monégasque en direct vidéo dès 10h30, puis de nous rejoindre dès 14h45 pour ne rien manquer de l'E-Prix de Monaco, dont le départ sera donné aux alentours de 15h03.

Il y a douze mois, alors qu'il défendait encore les couleurs du Mercedes EQ Formula E Team, Stoffel Vandoorne avait réalisé la course parfaite et fait un pas déterminant vers son premier titre de Champion du Monde.

Depuis lors, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Une nouvelle monoplace - la Gen3 - a fait son apparition en Formule E, et le pilote belge, qui a rejoint l'équipe franco-américaine DS Penske, n'a pas encore réussi à monter sur le podium lors des huit premiers E-Prix de la saison, alors qu'il avait fait preuve d'une régularité exceptionnelle en 2022.

Poleman à Sao Paulo, Stoffel Vandoorne a manqué de réussite il y a quinze jours lors des deux E-Prix disputés à Berlin.

Alors que nous sommes désormais à mi-saison, c'est toujours l'Allemand Pascal Wehrlein (Porsche) qui occupe la tête du classement avec 100 points. Vainqueur du dernier E-Prix de Berlin, le Néo-Zélandais Nick Cassidy (Envision Racing) est revenu à quatre longueurs de la première place. Le Français Jean-Eric Vergne (DS Penske) pointe, lui, en troisième position (81 points), juste devant le Britannique Jake Dennis (Avalanche Andretti), 80 points.

Quant à Stoffel Vandoorne, avec 26 points inscrits depuis le début de l'année, il occupe la onzième place du classement avant d'aborder "son" E-Prix de Monaco.

Sur le tracé du plus glamour des Grands Prix de Formule 1, le spectacle est souvent omniprésent. Le pilote DS Penske pourra-t-il retrouver les sommets et une spirale plus positive avant d'aborder les derniers rendez-vous de la saison à Jakarta, Portland, Rome et Londres ?