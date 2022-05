Formule E, E-Prix de Berlin : Stoffel Vandoorne qualifié pour les quarts avec le deuxième temps du Groupe 1 (Direct vidéo)

Deux semaines après son triomphe dans les rues de Monaco, Stoffel Vandoorne arrive sur les terres de Mercedes dans le costume du leader du Championnat du Monde de Formule E. Au programme ce week-end, deux E-Prix disputés sur le tarmac de l'ancien aéroport de Tempelhof, à Berlin.

Ce samedi, nous vous fixons rendez-vous dès 10h30 pour suivre la séance de qualification en direct vidéo sur Auvio, puis à 14h40 pour vivre le septième E-Prix de la saison.

Présent dans le premier des deux groupes de qualification, Stoffel Vandoorne (Mercedes-EQ Formula E Team) a signé le deuxième temps (1:06.803) derrière Pascal Wehrlein (Porsche Formula E Team) et s'est qualifié pour les quarts de finale. Le voilà assuré de s'élancer depuis le Top 8 sur la grille tout à l'heure.

Ce tracé berlinois, les pilotes et les équipes le connaissent parfaitement. Pour épicer ce double header, les pilotes s'affronteront dans un sens le samedi, puis dans l'autre le dimanche... et les repères sont complètement différents !

Stoffel Vandoorne, très performant depuis le début de la saison (après six courses, il a déjà, à un point près, inscrit autant de points que sur l'ensemble de la saison dernière !), compte 81 unités en tête du classement.

C'est six de plus que Jean-Eric Vergne (DS Techeetah), alors que Mitch Evans (Jaguar Racing) et Robin Frijns (Envision Racing) suivent respectivement à huit et neuf longueurs du pilote belge.

Ce quatuor s'est détaché du reste du plateau, mais un week-end parfait de l'un ou l'autre de leurs adversaires pourrait complètement redistribuer les cartes alors qu'on atteindra le cap de la moitié du championnat dimanche soir...