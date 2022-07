Formule E, E-Prix : da Costa s'adjuge la deuxième course à New-York

C’est le portugais Antonio Félix da Costa (DS Techeetah) qui remporte la deuxième course du week-end à New-York dans ce championnat Formule E. Le pilote s’était élancé de la pole position après que le Néo-Zélandais Cassidy ait reçu une pénalité. Stoffel Vandoorne, parti de la cinquième place sur la grille, s’adjuge la deuxième marche du podium après une course mouvementée et plus ensoleillée que celle de la veille. C'est Evans qui prend la troisième place.

Samedi, c'est un onzième E-Prix de la saison complètement fou qui a eu lieu à New York et qui a vu la victoire de Nick Cassidy (Envision Racing). Alors qu’un drapeau rouge a été brandi suite à un accrochage dans lequel Stoffel Vandoorne (Mercedes-EQ Formula E Team) a été impliqué, les commissaires ont pris en compte le classement à la fin du tour précédent. Stoffel Vandoorne a donc terminé à la quatrième place et fait une belle opération au classement général.