Formule E Diriyah : Nyck de Vries en pole position, Stoffel Vandoorne 12er sur la grille (DIRECT)

Au lendemain de la victoire de Nyck de Vries devant Stoffel Vandoorne et d'un retentissant doublé pour l'équipe Mercedes-EQ, les 22 animateurs du Championnat du Monde de Formule E sont de retour sur le circuit de Diriyah, en Arabie Saoudite, pour y disputer un deuxième E-Prix en l'espace de 24 heures. Nous vous proposons de vivre cette course en direct sur Auvio dès 17h50 !

Présent dans le Groupe B des qualifications, Stoffel Vandoorne (Mercedes-EQ) a un peu trop glissé au début de son dernier tour rapide et n'a pas été en mesure de se hisser parmi les quatre premiers et de se qualifier pour les quarts de finale. Le Belge s'élancera depuis la douzième place sur la grille de départ. Son coéquipier Nyck de Vries, intouchable en quart de finale et en demi-finale, partira depuis la pole position. Pour décrocher la deuxième pole position de sa carrière en Formule E (la première, c'était déjà à Diriyah, il y a un an), le Néerlandais a battu en finale Edoardo Mortara (Venturi Racing) de... cinq millièmes de seconde !

Auteur de la pole position vendredi au terme d'une séance de qualification au nouveau format très attractif (deux groupes de 11, avant des confrontations directes en quarts de finale, demi-finales et finale), Stoffel Vandoorne a perdu la tête du premier E-Prix de la saison en se loupant au moment d'activer son second "Attack Mode". Une erreur "stupide", selon le pilote belge, qui a permis à son coéquipier Nyck de Vries, Champion du Monde en titre, de prendre les devants et de s'imposer pour la deuxième fois à Diriyah.

Un peu déçu à l'arrivée, Stoffel Vandoorne sait pourtant qu'il a réalisé une très belle affaire dans la lutte pour le titre, puisqu'il a inscrit 21 points (3 pour sa pole position, 18 pour sa deuxième place). Il pointe à sept longueurs de son coéquipier (28), auteur de la pole position ce samedi, alors que d'autres prétendants à la couronne mondiale sont rentrés bredouilles de ce premier rendez-vous.

Ce samedi, le schéma est identique à celui d'hier, et les pilotes Mercedes auront à nouveau un très beau coup à jouer avant de prendre la direction du Mexique, où le troisième E-Prix de la saison se déroulera le 12 février.