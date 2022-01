Formule E Diriyah : Mortara empoche une deuxième course spectaculaire, Vandoorne remonte 7e

Le pilote néerlandais, champion en titre, n’a pas tremblé lors de la première moitié de l’épreuve. Passé par une attaque musclée du Brésilien Lucas Di Grassi, de Vries a ensuite reculé dans la hiérarchie. Le team Venturi, dirigé par le Belge Jérôme D’Ambrosio, a tiré les marrons du feu, après de nombreux dépassements et une sortie de la safety car en toute fin de course, empochant la victoire grâce à Edoardo Mortara. Le pilote suisse de 35 ans a devancé le Néerlandais Robin Frijns et l’autre Venturi, celle de Di Grassi.

L'Allemand André Lotterer a franchi la ligne en quatrième position, le Britannique Jake Dennis en cinquième. Parti 12e, Stoffel Vandoorne a réalisé une course incisive, terminant au 7e rang. Au championnat, Mortara s'installe en tête (33 unités), devant de Vries (29) et Vandoorne (27).

La prochaine manche de Formule E se déroulera le 12 février au Mexique. La saison 2022 compte seize ePrix répartis dans dix villes différentes.