Formule E : Cassidy émerge de la patinoire londonienne et s’offre le dernier E-Prix de la saison, Vandoorne 5e

Vive la météo anglaise de cette fin de mois de juillet. Pour ce dernier E-Prix de la saison, la pluie bien british a décidé de s’inviter à la fête, forçant les organisateurs à postposer la course pendant… plus d’une heure, pour déblayer la piste détrempée et attendre que ça se calme.

A 19h30, heure belge, ce 2e E-Prix londonien du weekend a (enfin) pu démarrer dans des conditions très particulières, l’humidité ambiante conférant au tracé des allures de patinoire géante.

Résultant, Nick Cassidy, parti en pole, n’a quasiment pas été inquiété par ses poursuivants directs, Mitch Evans et le récent champion du monde, Jake Dennis. Derrière, Stoffel Vandoorne, 5e sur la grille de départ, a eu beau placer ses deux modes attaque très tôt dans la course, il n’a pas su grappiller de place, restant à distance raisonnable du Top 4.

Une fois n’est pas coutume donc (et ça s’explique sans doute au vu des conditions), cette course n’a pas été des plus spectaculaires, quasiment aucun dépassement ne venant émailler les derniers tours. Vous voulez une dernière preuve du côté atypique de ce dernier E-Prix de la saison ? Ls 22 pilotes ont pu rallier l’arrivée, ce qui est plutôt rare en Formule E.

A l’arrivée, aucun changement dans le Top 5 par rapport à la grille de départ : Cassidy remporte le dernier E-Prix de la saison devant Evans et Dennis. Auteur d’une saison difficile après son titre de champion du monde l’an dernier, malmené par une voiture capricieuse, Vandoorne boucle son exercice avec un Top 5. De quoi lui mettre un peu de baume au coeur ?