Formule E Afrique du Sud : Stoffel Vandoorne et DS Penske débarquent à Cape Town (Direct vidéo 10h30)

Après la victoire de Jean-Eric Vergne à Hyderabad il y a quinze jours, l'équipe DS Penske débarque en Afrique du Sud, où se déroulera ce samedi le premier E-Prix de Cape Town, avec le moral gonflé à bloc. Nous vous proposons de vivre la séance de qualification en direct vidéo dès 10h30, puis la course à partir de 14h45.

Huitième à Hyderabad (il aurait même terminé quatrième sans une pénalité de cinq secondes infligée pour cause de non-respect des limites de la piste), Stoffel Vandoorne (DS Penske) espère cette fois vivre une séance de qualification plus tranquille, histoire d'être en mesure de s'élancer plus haut sur la grille de départ de l'E-Prix et d'aller marquer de gros points.

Quatrième en Inde, l'Allemand Pascal Wehrlein (Porsche Formula E Team), vainqueur des deux E-Prix de Diriyah, débarque en Afrique du Sud dans la peau du solide leader du championnat. Il compte 18 points d'avance sur Jake Dennis (Avalanche Andretti), alors qu'à la troisième place, Jean-Eric Vergne (DS Penske) et Sébastien Buemi (Envision Racing) pointent à 49 longueurs ! Quant à Stoffel Vandoorne, avec 75 points de retard sur la tête du championnat, il sait que défendre son titre sera très compliqué cette saison.