Formule E : 5e à Séoul, Stoffel Vandoorne n’est pas (encore) champion du monde

Partie remise pour Stoffel Vandoorne ? En tête du général, dans la peau du chassé mais avec la possibilité de valider son titre de champion du monde de Formule E dès l’avant-dernier E-Prix à Seoul, le Belge n’a fini “que” 5e de la course.

Résultat, il doit encore patienter un tantinet avant de pouvoir fêter son titre de champion du monde puisque son principal adversaire, Mitch Evans, a parfaitement géré la pression pour s’imposer à Séoul, glaner sa 4e victoire de la saison et maintenir le suspense. De son côté, Edoardo Mortara a abandonné et définitivement rangé ses (maigres) ambitions de titre au placard.

Le scénario est donc désormais limpide : à une course de la fin, programmée également à Séoul ce dimanche, deux hommes peuvent encore viser le titre : Vandoorne et Evans. Avantage au Belge, qui compte 21 points d’avance.

Mais attention, sur ce sinueux parcours coréen, les pièges peuvent être nombreux. En témoigne ce crash collectif assez impressionnant du début de course où 8 pilotes sont partis à la faute dans le même virage ou la safety car qui a émaillé la fin de course après la sortie de route d’Alexander Sims.

Vandoorne va donc devoir rester vigilant et concentré pour tenir son rang dimanche et valider le plus beau titre de sa carrière. En tout cas, la finale s’annonce grandiose !