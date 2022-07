Formule 2 : Crash spectaculaire mais finalement sans conséquence grâce au halo salvateur

On est passé tout près d’un accident lourd en conséquences dimanche matin en Grande-Bretagne lors du Grand Prix de Formule 2 disputé sur le circuit de Silverstone, à quelques heures du GP de Formule 1. Les pilotes israélien et norvégien Roy Nissany et Dennis Hauger peuvent en effet s’estimer heureux après une collision qui a vu leurs deux voitures s’empiler l’une sur l’autre.

Les deux hommes étaient au duel en pleine ligne droite et ont frotté un peu trop. Poussé dans l’herbe, Dennis Hauger a poursuivi sa course parallèlement à la piste, dans l’incapacité de freiner. Impuissant, le Norvégien a heurté la bordure du virage suivant et a vu sa monoplace décoller d’un bon mètre pour atterrir sur celle de Roy Nissany. Heureusement pour l’Israélien, le halo de sa voiture a protégé sa tête de l’impact.

La course des deux voitures s’est terminée dans le bac à graviers et les deux pilotes ont pu s’extraire de leur monoplace par leurs propres moyens.

La victoire du Grand Prix est elle revenue à l'Américain Logan Sargeant.