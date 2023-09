Formule 1 – Vlog GP des Pays-Bas : les fans de Verstappen sur une autre planète, 3 jours au cœur de la fièvre orange

Sur chaque grand-prix de Formule 1, les supporters de Max Verstappen offrent au champion du monde un soutien impressionnant. Mais si la "orange army" s’empare souvent des circuits tout au long de l’année, rien n’égale ce que les fans néerlandais proposent au pilote Red Bull lors du grand-prix des Pays-Bas à Zandvoort. Une marée orange tout au long du week-end et un circuit se transforme en boîte de nuit à ciel ouvert. Un véritable festival de trois jours dans une ambiance indescriptible. Si Netflix a ramené beaucoup de fans vers la F1, les succès et la personnalité de Max Verstappen ont considérablement contribué à l’essor de la discipline chez nos voisins. De quoi offrir une ambiance encore plus dingue que celle vécue par Lewis Hamilton à Silverstone ou par les pilotes Ferrari, Charles Lelclerc et Carlos Sainz à Monza. Plongez avec nous au cœur de la fièvre orange grâce au Vlog du GP des Pays-Bas.



