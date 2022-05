Formule 1 : Suivez les qualifs du GP de Miami (Live vidéo 22h00)

5e manche du championnat de Formule 1 ce week-end avec le Grand-Prix de Miami. Qui de Ferrari ou Red Bull s’imposera sur ce circuit visité pour la première fois ? Le duel s’annonce à nouveau serré.

Ferrari ou Red Bull ? Red Bull ou Ferrari ? Laquelle des deux écuries va remporter une 3e victoire cette saison ? Avec deux succès chacun en quatre manches, Charles Leclerc (Bahreïn et Australie) et Max Verstappen (Arabie saoudite et Émilie-Romagne) auraient pu faire quasiment jeu égal au championnat du monde… Si Verstappen n’avait pas été contraint par deux fois à abandonner sur problèmes mécaniques.

Si le Monégasque et la Scuderia dominent actuellement les classements pilotes et constructeurs avec respectivement 27 et 11 points d’avance sur Verstappen et Red Bull, à Miami, tous vont devoir composer ce week-end avec un nouveau tracé : jamais la discipline reine du sport auto n’avait encore atterri en Floride.

Un tracé qu’il faudra donc apprendre à connaître rapidement en vue d’obtenir une bonne place sur la grille de départ ce dimanche.