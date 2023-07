Formule 1 : mais c’est qui finalement la deuxième force du plateau ?

Comptablement un peu plus loin, McLaren est l’équipe qui monte. 17 points inscrits sur les huit premières courses… et 70 lors des trois dernières. Personne ne fait mieux, hormis Red Bull bien sûr. Les améliorations apportées en Autriche portent leurs fruits et le team peut se montrer très optimiste pour les courses à venir.

Lando Norris vient de terminer quatrième en Autriche, deuxième à Silverstone et deuxième en Hongrie. Jusque-là, il avait fini cinq fois hors des points, récoltant aussi deux fois la neuvième position. Pour Oscar Piastri, le rookie le mieux classé, le début de saison semblait compliqué. Huitième en Australie et dixième à Monaco, il n’était pas parvenu à se glisser dans les points durant les autres manches. Il vient d’enchainer la quatrième position en Grande-Bretagne et la cinquième en Hongrie. Tandis qu'il reste onze courses à disputer, les espoirs du team de remonter dans la hiérarchie sont clairement permis.

Derrière ce top 5 actuel, on retrouve Alpine (47 unités), Williams (11), Haas (11), Alfa Romeo (9) et AlphaTauri (2).