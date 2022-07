Formule 1 : Leclerc en France pour maintenir la pression sur Verstappen

En attendant, une course est à gagner. Outre Verstappen et Leclerc, leurs équipiers Sergio Pérez et Carlos Sainz seront, logiquement, les mieux armés. Les 3e et 4e du championnat sont distancés, mais ce sont les seuls autres pilotes à avoir gagné cette année, à Monaco pour Pérez, à Silverstone pour Sainz.

Hamilton n’y est pas encore parvenu. Le septuple champion du monde attend son heure. Dans l’ombre, il vient de terminer trois fois de suite 3e, sans réussir à aller chercher sa 104e victoire en F1.

Vainqueur deux fois en France (2018 et 2019), il a déjà connu l’ivresse du "Ricard" et pourra compter sur une Mercedes améliorée.

"Nous voulons continuer à traquer ces derniers dixièmes (pour se battre en tête, NDLR) et à apporter de nouveaux développements aux monoplaces, notamment ce week-end en France", explique Toto Wolff, patron de l’écurie championne en titre.

Que les spectateurs ne s’inquiètent pas si Hamilton ne participe pas à la première séance d’essais libres vendredi (14h00) : il sera remplacé par le pilote de réserve Nyck de Vries "dans le cadre des séances allouées aux jeunes pilotes cette année", précise Wolff.

Sir Lewis sera aux commandes dès la deuxième séance, vendredi à 17h00, pour préparer le 300e Grand Prix de sa carrière, à 37 ans.