Formule 1 : le Grand-prix de Chine 2023 (déjà) annulé

La saison de Formule 1 2022 vient tout juste de se terminer et voilà déjà une annulation pour l’an prochain. Le Grand-prix de Chine, 4e manche 2023 et initialement prévu le 16 avril prochain n’aura pas lieu suite “en raison des difficultés persistantes engendrées par le Covid “, a déclaré la F1 sur son site officiel ce vendredi matin. Les années se suivent et se ressemblent pour le pays qui n’a plus accueilli la F1 depuis 2019 à cause de l’épidémie de Coronavirus.



Les dirigeants évaluent à présent les alternatives pour remplacer l’épreuve de Shangai dans le calendrier le plus chargé de l’histoire de la discipline qui comprenait 24 épreuves avant l’annulation de la Chine. Des discussions sont en cours avec plusieurs circuits dont Portimão. Le tracé portugais a déjà accueilli la F1 à deux reprises durant la crise du Covid en 2020 et 2021.