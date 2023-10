Formule 1 : le GP de Spa-Francorchamps prolongé jusqu'en 2025

Bonne nouvelle pour les amateurs de F1, le Grand Prix de Spa-Francorchamps sera encore présent au calendrier du championnat du monde jusqu'en 2025.



Le rendez-vous belge, très apprécié par les pilotes, avait déjà été confirmé pour la saison prochaine en juillet dernier. Spa Grand Prix a réussi à convaincre les patrons de la F1 de prolonger le contrat pour une année supplémentaire, a-t-on appris ce mercredi.



Le circuit ardennais et son mythique raidillon font partie de l'histoire de la F1. Le championnat du monde y a fait étape depuis 1985, sauf en 2003 et en 2006 (course annulée). L'édition 2023 du GP de Belgique a été remportée par Max Verstappen.