Formule 1 : la FIA sauvera-t-elle Mercedes ?

Depuis le début de saison, le rebond des monoplaces est l’un des sujets numéro 1 du paddock. Un phénomène aérodynamique (le marsouinage) qui fait sautiller la voiture. Ajoutez à cela des F1 2022 bien plus rigides et donc beaucoup plus sensibles aux pistes bosselées et vous obtenez un véritable supplice pour certains pilotes et surtout chez Mercedes où l’on ne parvient pas à venir à bout de ce marsouinage. La longue ligne droite de Bakou (plus de deux kilomètres) a fait vivre un véritable enfer à Lewis Hamilton durant plus de 50 tours. Le Britannique a même éprouvé du mal à sortir de sa voiture.



De nombreux pilotes ont attiré l’attention de la FIA sur le danger pour leur santé, et du côté de la marque à l’étoile on a également pointé l’aspect sécurité. À ce sujet, certains pensent que l’écurie championne du monde exagère un peu le débat pour pousser les instances dirigeantes à réagir et leur permettre de revenir un peu dans la danse. C’est le cas de Christian Horner. Le patron Red Bull estime qu’il serait injuste d’intervenir maintenant et pénaliser ainsi les écuries (comme Red Bull) qui ont bien travaillé et anticipé le problème. Dans ce numéro de F1 Basics, retour sur ce double phénomène qui empoisonne la vie des équipes...surtout Mercedes.