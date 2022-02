Formule 1 : Ferrari présente sa voiture pour 2022, la F1-75

Le bal des présentations de voitures pour le championnat du Monde de Formule 1 se poursuit. Ce jeudi, c'est Ferrari qui a présenté son bolide en ligne, le F1-75.

Mattia Binotto, directeur de la gestion sportive de l'équipe italienne, a détaillé les améliorations apportées à la voiture dans cette livrée 2022. Le nez a été modifié ce qui donne un aspect différent à la voiture. La taille est aussi plus fine. Le design, avec un rouge légèrement plus sombre, donne un look plus agressif. Les suspensions ont été spécialement travaillées. Les recherches se sont portées sur l'équilibre et le poids.

"Elle est l'expression de notre passion pour l'automobile. Nous avons développé une approche innovante à cause des nouvelles règles techniques introduites cette année" a complété le boss de Ferrari.

La voiture porte le chiffre 75 afin de célébrer le 75e anniversaire de la première voiture sortie de l'usine Ferrari, en 1947.

La F1 introduit un nouveau règlement technique devant permettre aux voitures, à l'aérodynamisme modifié, de se suivre et de se doubler plus facilement, promettant plus de spectacle.