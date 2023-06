Formule 1 : chaise de camping ou yacht, du plus accessible au plus exclusif, immersion au cœur du GP de Monaco

Le grand prix de formule 1 de Monaco est sans aucun doute le plus glamour de la saison et la principauté offre un nombre assez impressionnant de manière d’assister à la course. Des endroits exclusifs comme les yachts et terrasses, mais également des places bien plus abordables et parfois méconnues du grand public. Découvrez les différentes manières d’apercevoir les F1 en embarquant avec nous aux quatre coins de la principauté. De 0 à 6000€ il y en a pour toutes les bourses.



Nous vous ferons également découvrir la manière dont Monaco se transforme le soir. La ville reprend son rythme et les bars et fêtards investissent la piste dans une ambiance assez surréaliste pendant que le défilé de voitures de luxe se poursuit devant le célèbre Casino.