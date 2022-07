Formule 1 : Alpine part à la recherche de la future championne du monde

Concernant les femmes ingénieures, elles sont encore beaucoup trop sous-représentées. Leur sous-représentation et celle des pilotes sont directement corrélées. Claire Mesnier a démontré qu’en France et en Angleterre, où se situent les deux usines "moteur" et "châssis" de l’écurie, on compte 32% d’étudiantes pour la première filière et 23% pour la seconde. On compte encore moins d’ingénieures diplômées. De ce fait, Alpine a pour ambition de passer de 12% à 30% d’ingénieures d’ici 5 ans en misant sur le respect de la parité lors du processus de recrutement.