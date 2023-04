Formula E : Nick Cassidy remporte le deuxième E-Prix de Berlin, Vandoorne huitième

Après un premier E-Prix complètement fou samedi, les rues de Berlin accueillaient la huitième épreuve de la neuvième saison de Formule E ce dimanche pour une deuxième course dans la capitale allemande. Et c’est Nick Cassidy qui s’est imposé devant Jake Dennis et Jean-Eric Vergne. Quant à Stoffel Vandoorne, il se classe huitième.

Après des qualifications surprenantes remportées par les ABT-Cupra de Robin Frijns et Nico Müller, le top 5 reste inchangé dans les premiers tours. Avant une multitude de dépassements et de changements de leaders. La course ayant donc été menée par Sébastien Buemi, Jean-Eric Vergne, Pascal Wehrlein ou Cassidy, longtemps en tête pour s’imposer de justesse devant le Britannique.

Comme ce samedi, la course connaît des dépassements dans tous les sens mais aucun pilote ne souhaitant s’éterniser en tête. Le but ? Économiser de l’énergie pour être performant en fin d’E-Prix. Une stratégie surprenante qui n’est pas réellement au goût de certains des principaux concernés, qu’ils considèrent comme contraires au principe d’une course automobile.

Au treizième tour, André Lotterer ruine toutes ses chances de victoire en partant à la faute. Quelques tours plus tard, Sam Bird et Buemi connaissent le même destin après deux touchettes respectives.

Quant à Frijns, le poleman du jour, il se classe finalement 17e. Tandis que côté belge, Vandoorne se contente d’une huitième e place après avoir été contraint à l’abandon ce samedi.

Wehrlein reste leader du championnat avec 100 points alors qu'on vient de franchir le cap du mi-championnat.

Rendez-vous le 6 mai prochain pour l'E-Prix de Monaco.