Formula 1 : comment la série a relancé l’attrait pour la F1

Si, au lancement de la série, les plus grandes écuries, comme Mercedes ou Ferrari, refusaient que les caméras s’immiscent dans les coulisses, celles-ci ont fini par changer d’avis, face au succès grandissant de la série et au public toujours plus large à la suivre. Dès la 2e saison, les grands noms de la F1 sont ainsi venus compléter la liste des écuries mises en avant dans cette série-documentaire. Et forcément, cela a eu un effet boule-de-neige : les hésitants ont commencé à s’intéresser à la série, ce qui a eu un impact sur l’audience et a permis de proposer davantage de saisons.