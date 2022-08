Formé à Anderlecht, passé par Manchester et buteur contre Courtois, qui est Largie Ramazani ?

En 2020 et libre après son départ de Manchester, l’attaquant (qui peut jouer milieu offensif ou ailier) opte pour une destination surprenante. Adieu le froid et le gris mancunien pour la chaleur de l’Espagne et ses plages andalouses.

Si sur papier, cela peut paraitre plus alléchant, sportivement c’est un pas en arrière puisqu’Almeria est alors un modeste club de deuxième division espagnole. Et pourtant, les pensionnaires du Stade des Jeux méditerranéens ont de grandes ambitions depuis qu’ils ont été rachetés par le riche businessman saoudien, Turki Al-Sheikh. Son objectif ? Sortir le portefeuille pour attirer des joueurs permettant au club de se maintenir en Liga à moyen et long terme.

Le Saoudien réussit son pari en décrochant son ticket pour l’élite du football espagnol trois ans après son arrivée et peut remercier son attaquant belge, capital dans cette remontée. Auteur de huit buts en 30 matches, Ramazani a été l’un des artisans du titre des Andalous et a d’ailleurs été proche d’un départ cet été puisque Feyenoord s’est renseigné mais le Belge a préféré évoluer en Liga dans sa ville d’adoption, où il est sous contrat jusqu’en 2025.

Et tout porte à croire que le natif de Berchem-Sainte-Agathe a fait le bon choix puisqu’il n’a mis que six petites minutes à laisser sa carte de visite en Espagne. "Il a été le meilleur des Rojiblancos et a rendu folle la défense madrilène" pouvait-on lire du côté du prestigieux journal AS.