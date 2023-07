Formations de coiffure en Brabant wallon : des élèves passionnés, mais pas assez nombreux pour répondre à la demande du secteur

Céline Ventura a ouvert en 2021 un salon moderne et haut de gamme à Genval. Les demandes des clients sont là, mais l’équipe de coiffeurs est loin de tourner à plein régime "Il me manque au moins deux temps plein pour faire tourner le salon. Cela fait plus de six mois que j’ai placé des annonces au Forem, dans les agences d’intérim, sur les réseaux sociaux, et les candidats ne se présentent pas", déplore la coiffeuse. Avec seulement une salariée et quelques indépendants, elle se voit obligée de refuser des clients et le temps d’attente s’allonge pour ceux qui viennent au salon. "Cela nuit à notre image de marque", ajoute-t-elle.

Quand je mets une annonce pour mon salon du Hainaut, je peux choisir mon coiffeur. Ici, ce n’est pas du tout le cas

Le témoignage de Céline est le reflet d’une réalité : le métier de coiffeur est repris dans la liste des "fonctions critiques", à Bruxelles et en Wallonie, des métiers pour lesquels les employeurs ont du mal à trouver des candidats, pour lesquels les recrutements prennent plus de temps. L’accès à la profession est également réglementé.

En ce moment, sur son site, le Forem publie 110 offres d’emploi de coiffeurs. Mais toutes ne passent pas forcément par ce canal. La demande globale serait quasiment doublée. Et le Brabant wallon, où les écoles de coiffure sont peu nombreuses, est particulièrement touché par le phénomène. "J’ai aussi un salon dans le Hainaut. Là, quand je mets une annonce, je peux choisir mon coiffeur. Ici, ce n’est pas du tout le cas", constate encore Céline Ventura.